Молдова подпишет Многостороннее соглашение компетентных органов об обмене финансовой информацией.
Его подписание одобрила во вторник парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции. Документ направлен на соблюдение международных налоговых требований за счет оказания помощи в области налогообложения между сторонами, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Обмен включает информацию для идентификации личности, номере счета, названии и идентификационном номере отчитывающегося финансового учреждения, информацию об остатке или сумме счета, дивидендах или другом доходе. Соглашение было достигнуто в Берлине в 2014 г. До сих пор его подписали 108 государств. point.md