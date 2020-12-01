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Налоговая служба РМ получит доступ к счетам граждан за рубежом

Налоговая служба РМ получит доступ к счетам граждан за рубежом

Молдова подпишет Многостороннее соглашение компетентных органов об обмене финансовой информацией.

Его подписание одобрила во вторник парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции. Документ направлен на соблюдение международных налоговых требований за счет оказания помощи в области налогообложения между сторонами, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Обмен включает информацию для идентификации личности, номере счета, названии и идентификационном номере отчитывающегося финансового учреждения, информацию об остатке или сумме счета, дивидендах или другом доходе. Соглашение было достигнуто в Берлине в 2014 г. До сих пор его подписали 108 государств.
point.md
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
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