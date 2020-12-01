Экспорт снизился на 3,5%, а импорт - на 10,8%. Среди крупнейших импортеров - Китай, Германия и Россия, а среди экспортеров - Китай, Россия и Польша. С января по ноябрь 2020 года Украина экспортировала товаров на $44,3 млрд или на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого, а импортировала товаров на $48,4 млрд или на 10,8% меньше. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни во вторник, 15 декабря.
"За 11 месяцев текущего года в Украине импортировали товаров на более $48,4 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $5,9 млрд или на 10,8%). Экспортировали из Украины на $44,3 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или 3,5%). Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $4 млрд", - сказано в сообщении.
Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - $7,4 млрд, Германия - $4,6 млрд и Россия - $4,1 млрд. Экспортировали из Украины всего в Китай - на $6,3 млрд, Польши - на $3 млрд, России - $2,5 млрд, пишет korrespondent.net.
При этом в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $8,5 млрд, черные металлы - на $7 млрд, жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,2 млрд. Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $7,2 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $5,4 млрд и средства наземного транспорта - $4,9 млрд.
Напомним, что ранее Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС. После подписания соглашения некоторые категории украинской продукции будут иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.
Также в Кабмине рассказали о планах Украины по ЗСТ. Власти намерены начать переговоры о пересмотре соглашения с Британией, а также начать переговоры со странами Северной Африки. korrespondent.net