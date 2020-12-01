Устанавливается местонахождение Алексея Витальевича Родецкого, 2012 года рождения. Сегодня, примерно в 15:30, мальчик вышел из столичной школы № 14, но домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид Алексею 8-10 лет, рост 140 см, плотного телосложения. Волосы русые, глаза карие, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Был одет в тёмно-зелёную куртку с меховой вставкой на капюшоне, оранжево-серую шапку, чёрные штаны. Был обут в тёмную обувь с жёлтыми вставками, 34-35 размера.
При себе имел рюкзак тёмно-синего цвета с рисунком «Трансформеры».
Ранее мальчик не уходил. Если вам что-либо известно о месте нахождения Алексея, позвоните на 102 в любом населённом пункте республики или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29. mvdpmr.org