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В Тирасполе потерялся 8-летний мальчик

В Тирасполе потерялся 8-летний мальчик

Устанавливается местонахождение Алексея Витальевича Родецкого, 2012 года рождения. Сегодня, примерно в 15:30, мальчик вышел из столичной школы № 14, но домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид Алексею 8-10 лет, рост 140 см, плотного телосложения. Волосы русые, глаза карие, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Был одет в тёмно-зелёную куртку с меховой вставкой на капюшоне, оранжево-серую шапку, чёрные штаны. Был обут в тёмную обувь с жёлтыми вставками, 34-35 размера.

При себе имел рюкзак тёмно-синего цвета с рисунком «Трансформеры».

Ранее мальчик не уходил.

Если вам что-либо известно о месте нахождения Алексея, позвоните на 102 в любом населённом пункте республики или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:40
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