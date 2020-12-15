Европейская комиссия добавила мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте" в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством", сообщается в отчете ЕК.
Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом. Перечень ведется с 2018 года. Список подразделен на четыре основные категории: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами; платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические торговые площадки. В его основе — сообщения правообладателей о проблемных сайтах и сервисах. С этого года документ пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли российские Telegram и "ВКонтакте", передает ria.ru.
"Заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях", — отмечается в заявлении ЕК.
При этом не указываются официальные утверждения мессенджера, согласно которым, в Telegram не содержат вредоносный контент и удаляют его в течение 24 часов.
Касательно "ВКонтакте" Еврокомиссия отмечает, что у его пользователей может быть несанкционированный доступ к книгам, а также фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права, утверждают авторы документа.
Отмечается, что попадание в перечень дает компаниям сигнал к пересмотру своей политики и усилению борьбы с нарушением прав на интеллектуальную собственность. При этом сам список — информативный, он не обладает юридической силой. ria.ru