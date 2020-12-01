Ситуацию в селе Михайловка Рыбницкого района взял под личный контроль глава местной госадминистрации Виктор Тягай.
Напомним, 12 декабря около 70 сельчан обратились за помощью к врачу. Люди жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе. Накануне сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды из источника, который питает всё село, а также в местной школе и в домах у людей, почувствовавших недомогание. Отбор воды произвёл и рыбницкий филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение». По результатам анализов будет установлена причина произошедшего, пишет novostipmr.com.
На заседании территориального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава города и района отметил, что подобных ситуаций допускать нельзя. Виктор Тягай призвал все службы к оперативному взаимодействию.
В настоящее время сельчане чувствуют себя хорошо. Госпитализированных нет, сообщили в пресс-службе госадминистрации.
На время выяснения обстоятельств по поручению главы в село организован подвоз питьевой воды. novostipmr.com