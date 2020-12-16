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Парламент РМ проголосовал во втором чтении за Закон о функционировании языков

Парламент РМ проголосовал во втором чтении за Закон о функционировании языков

В парламенте РМ депутаты проголосовали за Закон о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения.

Теперь по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставить информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину, передает tv8.md

Авторы законопроекта уверены, что данные изменения помогут защитить и обеспечение функционирования русского языка на территории Республики Молдова.

Во втором чтении в проект были внесены поправки Сергеем Сырбу, о том, что знание госязыка является “моральным долгом” для всех граждан и что государство должно обеспечить возможности для изучения госязыка.

tv8.md
  • Сегодня, 18:21
  • DTV
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