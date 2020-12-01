В настоящее время профилактическое флюорообследование – один раз в год – ограничено. Процедуру проходят пациенты только по направлению от врача; а также те, кто впервые устраивается на работу; сотрудники медучреждений и силовых структур; волонтёры, которые помогают людям во время пандемии.
Даже при таком ограниченном числе проходящих обследование врачи говорят об увеличении количества больных пневмонией, пишет novostipmr.com ссылаясь на газету «Приднестровье».
«Если сравнивать с предыдущими годами, то в 2020-м отмечаем значительный рост пневмоний, ассоциированных с коронавирусной инфекцией. Только у тех, кто посещает флюорокабинет в поликлинике, выявляем 1-3 пневмонии в день, и это очень много, даже одна пневмония в день – много. Раньше всего было 1-2 случая в неделю, а то и реже», – отметил заведующий рентгенкабинетом ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» Юрий Гудилин.
Сейчас в день обследование на современных цифровых флюорографах, а их два в городской поликлинике, проходят примерно 50-60 человек. При этом соблюдают санитарные правила: врачи, лаборанты и пациенты обязательно надевают маски и перчатки, проводится кварцевание помещений.
«Задача врачей-рентгенологов – прочитать снимок, выявить подозрительный симптом или заболевание и передать эти данные лечащему врачу, который по показаниям может отправить больного на обследование на компьютерном томографе», – отметил Юрий Гудилин.
Напомним, что с недавнего времени в Бендерской горбольнице начал работать современный компьютерный томограф. Его приобрели по поручению Президента Вадима Красносельского. novostipmr.com