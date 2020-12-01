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В Молдове теоретический экзамен на получение водительских прав больше не будет бесплатным

В Молдове теоретический экзамен на получение водительских прав больше не будет бесплатным

Теоретический экзамен на получение водительского удостоверения перестанет быть бесплатным. Согласно проекту постановления правительства РМ, публичное обсуждение которого завершилось, сбор составит 70 леев, передаёт IPN.

Изменяются тарифы и в случае практических экзаменов. Сбор за экзамены на категории А, А1, A2, AM, B1 будет составлять 120 леев, а в случае использования транспортного средства, принадлежащего автошколе – 100 леев. В настоящее время эти тарифы выше: 200 и 150 леев соответственно.

Для категорий BE, BE тарифы увеличатся с 200 леев в настоящее время (150 леев – в случае использования транспортного средства, принадлежащего автошколе) до 300 леев (170 леев).

Для категорий С, C1, C, C1E, а также категорий D, D1, D1E сборы составят 320 леев (240 леев – в случае использования транспортного средства, принадлежащего автошколе), вместо 250 леев (200 леев) в настоящее время.

Согласно проекту, увеличатся и сборы за выдачу, замену и восстановление водительских прав, а некоторые сроки сократятся. Например, в настоящее время за эти услуги, предоставляемые в течение 30 календарных дней, взимается сбор в размере 320 леев. Предлагается, чтобы срок был равен 20 дням, а сбор составит 340 леев.

Те же услуги, предоставляемые в течение 15 рабочих дней, сегодня стоят 480 леев. Проект предлагает сократить срок до 10 рабочих дней, с оплатой сбора в размере 680 леев.

Плата за выдачу, замену и восстановление водительских прав в течение пяти рабочих дней составит 1 020 леев, вместо нынешних 960 леев.

Получение прав в течение трёх рабочих дней обойдётся в 1 360 леев, а не в 1 280 леев, а за один рабочий день – в 1 700 леев, вместо нынешних 1 600 леев. Эта же услуга, оказанная в день обращения, будет стоить 2 040 леев, по сравнению с 1 920 леями за шесть часов – в настоящее время.

Проект постановления, предусматривающий новые тарифы, предстоит рассмотреть и утвердить на заседании правительства.
ipn.md
  • Сегодня, 18:38
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