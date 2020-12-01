Теоретический экзамен на получение водительского удостоверения перестанет быть бесплатным. Согласно проекту постановления правительства РМ, публичное обсуждение которого завершилось, сбор составит 70 леев, передаёт IPN.
Изменяются тарифы и в случае практических экзаменов. Сбор за экзамены на категории А, А1, A2, AM, B1 будет составлять 120 леев, а в случае использования транспортного средства, принадлежащего автошколе – 100 леев. В настоящее время эти тарифы выше: 200 и 150 леев соответственно.
Для категорий BE, BE тарифы увеличатся с 200 леев в настоящее время (150 леев – в случае использования транспортного средства, принадлежащего автошколе) до 300 леев (170 леев).
Для категорий С, C1, C, C1E, а также категорий D, D1, D1E сборы составят 320 леев (240 леев – в случае использования транспортного средства, принадлежащего автошколе), вместо 250 леев (200 леев) в настоящее время.
Согласно проекту, увеличатся и сборы за выдачу, замену и восстановление водительских прав, а некоторые сроки сократятся. Например, в настоящее время за эти услуги, предоставляемые в течение 30 календарных дней, взимается сбор в размере 320 леев. Предлагается, чтобы срок был равен 20 дням, а сбор составит 340 леев.
Те же услуги, предоставляемые в течение 15 рабочих дней, сегодня стоят 480 леев. Проект предлагает сократить срок до 10 рабочих дней, с оплатой сбора в размере 680 леев.
Плата за выдачу, замену и восстановление водительских прав в течение пяти рабочих дней составит 1 020 леев, вместо нынешних 960 леев.
Получение прав в течение трёх рабочих дней обойдётся в 1 360 леев, а не в 1 280 леев, а за один рабочий день – в 1 700 леев, вместо нынешних 1 600 леев. Эта же услуга, оказанная в день обращения, будет стоить 2 040 леев, по сравнению с 1 920 леями за шесть часов – в настоящее время.
Проект постановления, предусматривающий новые тарифы, предстоит рассмотреть и утвердить на заседании правительства. ipn.md