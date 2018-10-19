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Приднестровские студенты – обладатели стипендии мэра Москвы

Приднестровские студенты – обладатели стипендии мэра Москвы

В Русском центре фонда «Русский мир» 16 декабря состоялось онлайн-заседание Попечительского совета в рамках программы «Стипендия Мэра Москвы».

В заседании приняли участие члены Попечительского совета, представители Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника, Посольства РФ и Россотрудничества в Республике Молдова, студенты-стипендиаты.

«Это для нас немного новый формат.Самое главное, что наше заседание сегодня проводится. Выражаю слова благодарности нашим организатором из Москвы, что это стало возможным», – отметила в приветственном слове руководитель Союза русских общин Приднестровья В.А. Кохтарева.

Традиционно совет собирается дважды в год после зимней и летней сессии. В этом году ввиду карантина проходит лишь одна встреча. На повестке дня - ряд вопросов, касающихся подтверждения действующих стипендиатов, утверждения кандидатов на стипендию по итогам зимней и летней сессии 2019-2020 учебного года в Приднестровье и подтверждение состава Попечительского совета, сообщается на сайте Приднестровского госуниверситета.

«Для университета это очень весомое событие. Я рад, что у нас есть такие студенты, не просто успешные, но и лидеры, пример для всех остальных», – подчеркнул в своем выступлении ректор ПГУ профессор С.И. Берил.

По результатам зимней и летней сессии Совет принял решение об утверждении 11 стипендий. Новым членом Попечительского совета программы «Стипендия Мэра Москвы» стал начальник ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова И.И. Майдановский.

Ольга Ящук, spsu.ru
  • Сегодня, 18:44
  • DTV
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