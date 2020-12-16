Специалисты Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды провели отборы и гидрохимические анализы воды из рек Днестр и Бык. С июня по ноябрь было отобрано 48 проб и осуществлено 376 исследований по основным загрязняющим веществам в Каменке, Рыбнице, Бендерах и Тирасполе, говорится на сайте ведомства.
По словам начальника лабораторно-аналитического отдела госслужбы Светланы Буровой, целью мониторинга было исследование антропогенного влияния сброса очищенных сточных вод на качественный химический состав реки Днестр.
«Отбор проб воды проводился в двух контрольных створах: № 1 – 500 м выше сброса с очистных сооружений; № 2 – 500 м ниже сброса с очистных сооружений. По результатам гидрохимических испытаний можно сделать вывод о периодических сбросах не нормативно очищенных сточных вод в Днестр с городских очистных сооружений», - отметила Светлана Бурова.
Так, очистные сооружения в Каменке находятся в неудовлетворительном состоянии. Это оказывает негативное влияние на состав воды в Днестре, пишет novostipmr.com.
Сброс сточных вод с очистных сооружений Рыбницы не несёт негативного воздействия на качество воды в реке, показали исследования.
В Бендерах отмечено нестабильное антропогенное воздействие на гидрохимическое состояние Днестра – есть незначительные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по азоту аммонийному. То же самое можно сказать о ситуации в Тирасполе.
Также экологи провели более 100 испытаний проб, взятых в реке Бык в трёх точках: № 1 – 500 м до впадения р. Бык в р. Днестр (выше г. Бендеры); № 2 – устье р. Бык; № 3 – 100 м ниже впадения р. Бык в р. Днестр (выше г. Бендеры).
«Вода реки Бык, которая загрязнена неочищенными хозяйственно-бытовыми стоками, оказывает крайне негативное воздействие на качество воды Днестра. Превышения ПДК в воде р. Бык по азоту аммонийному – в 96,6 раз, по БПК5 (биохимическое потребление кислорода) – в 36 раз. В пробах, отобранных ниже впадения р. Бык в р. Днестр, тоже отмечены превышения: по азоту аммонийному – в 18 раз, по БПК5 – в 5 раз», - сказала начальник лабораторно-аналитического отдела Светлана Бурова.
По словам специалистов, проведённые исследования говорят о том, что процесс самоочищения реки Днестр идёт, но для его поддержания необходимо принятие серьёзных экологических мер. novostipmr.com