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НАСА сообщило о приближении к Земле пяти астероидов

НАСА сообщило о приближении к Земле пяти астероидов

Специалисты НАСА сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна.

Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря. Их размеры составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров, передает ria.ru

Еще два астероида, диаметром 6,8 метра и 30 метров, приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший — почти в семи миллионах километров от Земли.

ria.ru
  • Сегодня, 06:26
  • DTV
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