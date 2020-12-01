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В Украине переписали правила для "скорых": только для истекающих кровью и задыхающихся

В Украине переписали правила для "скорых": только для истекающих кровью и задыхающихся

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 16 декабря, утвердил распределение обращений к экстренной медицинской помощи.

Так, все вызовы будут делиться на 4 категории: критический, экстренный, неэкстренный и непрофильный. Это позволит оптимизировать работу работников скорой помощи, передает vesti-ua.net

Так, критерии распределения выглядят следующим образом:

Критический вызов. К этой категории отнесли случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, то есть по большому счету реанимационных мер. Они сопровождаются: отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, признаками массивной кровопотери.

Обусловлены такие случаи: всеми видами травм, влиянием внешних факторов (удар молнией, током), интоксикацией или отравлением (в том числе, укусами животных, насекомых).

При этом бригада должна будет оказаться практически немедленно на месте вызова в случае критического вызова - до 10 минут.

Экстренный вызов, к которому относится потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки.

Сопровождаются такие случаи: нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого возможного инсульта, расстройствами дыхания.

Время до первого контакта с больным должно составлять до 20 минут.

Неэкстренный вызов. К ним относятся случаи, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, но заболевший или пострадавший требует консультации медработника.

Непрофильные вызовы. Приезд скорой помощи не требуются в этом случае. Они касаются обращений пациентов, состояние которых не требует неотложной помощи. В таком случае получить необходимую консультацию пациент сможет по телефону.

vesti-ua.net
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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