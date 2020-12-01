Соответствующее решение в двух чтениях принял парламент РМ. Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины – в 62 года. С данной инициативой ранее выступили Игорь Додон и фракция ПСРМ.
”Ещё одна стратегическая победа молдавского народа! Только что парламент принял в двух чтениях закон о снижении пенсионного возраста для граждан. Таким образом, возраст выхода на пенсию женщин понизится с 63 до 57 лет, а мужчин – с 63 до 62 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года”, -сообщил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.
Решение об увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет для всех было принято экс-правительством Павла Филипа. Демократы, а также представители ПДС, ППДП и “Про-Молдова” покинули заседание парламента и в сегодняшнем голосовании за отмену данного закона не участвовали, пишет aif.md.
Ранее Игорь Додон заявлял, что для него будет символичным подписать последним перед сложением полномочий именно этот указ.