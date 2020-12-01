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Сведения о пациенте и течении болезни будут аккумулироваться в медицинском модуле единой информационной системы «Атлас»

Сведения о пациенте и течении болезни будут аккумулироваться в медицинском модуле единой информационной системы «Атлас»

В Оперштаб поступают сообщения от граждан: возникают ситуации, когда они звонят по телефону в поликлиники, на линию «103» и долго ожидают реакции медиков и приезда бригад скорой помощи.

Специалисты Министерства внутренних дел изучили ситуацию на местах и приступили к разработке специального программного продукта. Он позволит усовершенствовать механизм оперативного информобмена между учреждениями Минздрава, а также отследить процесс взаимодействия больного и медицинских работников, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Вся информация, начиная с обращения в скорую, сдачи анализа на COVID-19 и заканчивая ходом и результатом лечения, из рукописной формы перейдёт в электронную. Сведения о пациенте и течении болезни будут аккумулироваться в медицинском модуле единой информационной системы «Атлас».

Первыми к работе с электронной базой заболевших подключат медиков столицы. Программным обеспечением оснастят в первую очередь регистратуры поликлиник, а также диспетчерский пункт скорой помощи и COVID-лаборатории.

Кратко алгоритм работы можно описать так.

В диспетчерской скорой помощи и на телефонах водителей медицинских автомобилей установят специальную программу для связи между собой. С её помощью диспетчер в режиме реального времени сможет отследить местонахождение бригады, а в дальнейшем – и перенаправить её к следующему больному.

Все поступающие вызовы будут вносить в электронную очередь, что позволит контролировать время прибытия скорой к адресату.

Подведём итог.

• IT-специалисты МВД в ближайшее время предоставят Минздраву единый медицинский модуль. Функционировать он будет на базе программы «Атлас».

• Весь «путь» больного, от вызова скорой и до результата вторичного ПЦР-теста, можно будет отследить с помощью нескольких кликов компьютерной мышкой. Вся информация будет привязана к электронной карте пациента.

• Прозрачность процесса лечения позволит обеспечить своевременную медицинскую помощь пациентам.

• Использование медицинского модуля и ведение электронных карт пациентов останутся актуальными и после пандемии.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:24
  • DTV
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