Начиная с 25 декабря, и российская авиакомпания „Аэрофлот” запускает чартерные рейсы из Кишинёвского международного аэропорта в московский аэропорт Шереметьево. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.
Посольство Российской Федерации в Республике Молдова уточняет, что российские граждане, прибывающие домой, должны заполнить анкету на борту самолёта или в электронном виде. Кроме того, в течение трёх календарных дней со дня прибытия они должны будут пройти тест на COVID-19 и сообщить о результатах тестирования. До получения результатов лицо обязано соблюдать режим изоляции по месту жительства, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Для иностранных граждан, за некоторыми исключениями, въезд в Россию по-прежнему закрыт. Те, у кого имеются основания для въезда в Российскую Федерацию, при пересечении российской государственной границы должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, проведённого не ранее чем за три календарных дня до прибытия. Результаты должны быть представлены на русском или английском языках.
Орган гражданской авиации призывает всех пассажиров, намеревающихся приобрести билеты в Москву, ознакомиться с информацией на сайте Министерства иностранных дел (раздел Предупреждения о поездках) и на сайте посольства Российской Федерации в Кишинёве.