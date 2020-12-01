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В Молдове единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено

В Молдове единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в РМ будет увеличен в будущем году на 1160 леев. Так, с 1 января 2021 года размер этой выплаты составит 9459 леев. Депутат ПСРМ Владимир Односталко заявил, что этот рост предусмотрен в бюджете социального страхования на будущий год

- Мы изыскали эти средства, потому что понимаем важность семьи. Мы обещали и сделали, - сказал Односталко.

Бюджет социального страхования на будущий год предусматривает и рост на 100 леев пособий по уходу за ребенком. Его размер составит 740 леев и будет выплачиваться до достижения ребенком двух лет, передает noi.md.

В 2021 году будет увеличена на 103 лея выплата для детей, помещенных под опеку, а также на 1000 леев вырастет пособие при достижении 18-летия этой категории получателей.
noi.md
  • Сегодня, 16:45
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