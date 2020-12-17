Бендерский приют для животных продолжает бороться за право на существование. Территорию, которую они арендуют уже почти 9 лет, продали. Идти им тоже некуда.
«Эта территория раньше принадлежала государственному предприятию. О том, что они её продают, нас никто не предупреждал. Но, как оказалось, ещё осенью 2019 года был составлен договор купли-продажи. Но пока деньги не перевели, я просила, чтобы нас хотя бы разделили, и нашу часть мы бы выкупили», - рассказала председатель Центра помощи животным в Бендерах Ирина Плагова.
Три года назад бендерскому приюту предлагали переехать в микрорайон Северный. Так как они существуют только на средства пожертвований и помощи волонтёров, работать в этой части Бендер будет невозможно. По мнению Ирины Плаговой, никто не будет ехать так далеко, чтобы привезти еду для животных и ухаживать за ними, пишет novostipmr.com.
Новых мест для создания приюта, как отметила председатель Центра помощи животным в Бендерах, нет. Все территории приватизированы, либо находятся рядом с жилым сектором, либо в труднодоступном для людей месте.
«Нам не идут навстречу. Выселив этих животных, они могут угрожать людям или просто не выживут на улице самостоятельно. И даже если сейчас суд примет решение о том, чтобы нас выселить, нам просто идти некуда», - рассказала Ирина Плагова.
В условиях пандемии ситуация с животными усложнилась. Люди месяцами болеют, лежат в больницах. Следить и ухаживать за домашним питомцем некому. Принять на время в приют их тоже не могут. Здесь проживают около 400 кошек и собак, Центр помощи животным в Бендерах переполнен, к тому же находится на грани выселения.
Причина, по которой в бендерский приют попадают домашние животные, связанна с тем, что люди, которые уезжают из республики и не могут забрать кошек и собак с собой, бросают их на улице. Некоторые животные погибают: кто-то попадает под колёса машины или замерзает в холода.
После того как собака по кличке Филя попала в аварию, в приюте за собственные средства ему провели операцию и вылечили. Скоро он отправится к новым хозяевам.
«Филя стал жертвой жизненных ситуаций людей. Хозяева уехали, взять с собой не могли. Собака попала в аварию. Мы сами его забрали, лечили. И сейчас уже нашли человека, который сможет его взять», - рассказала Ирина Плагова.
Существует Центр помощи животным в Бендерах за счёт простых неравнодушных людей, которые помогают не только деньгами, но и необходимыми материалами, кормом и т. д. Также в приюте работают волонтёры. Эльмира пришла совсем недавно. Работает здесь с утра до вечера.
«Я очень люблю животных. Работать здесь тяжеловато, не всегда удаётся уделить внимание каждому животному. Но по возможности глажу, разговариваю с ними, ношу на руках», - рассказала волонтёр Эльмира Васильева.
Как говорят в Центре помощи животным в Бендерах, один приют не сможет решить проблемы бездомных животных. Необходимо проводить регистрацию питомцев. В случае если животное найдут на улице, можно будет определить его хозяев. Также нужна стерилизация всех неплеменных животных.
Пенсионерка Татьяна Ягодкина, волонтёр, каждую неделю помогает организовывать благотворительные акции. Щенкам и котятам, которые попали в приют, ищут семьи, готовые их принять.
«Общество должно относиться к животным ответственно. Бездомных животных не бывает. Любое животное на улице в любом случае бывшее домашнее», - отметила Татьяна Ягодкина.