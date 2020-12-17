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«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

Бендерский приют для животных продолжает бороться за право на существование. Территорию, которую они арендуют уже почти 9 лет, продали. Идти им тоже некуда.

«Эта территория раньше принадлежала государственному предприятию. О том, что они её продают, нас никто не предупреждал. Но, как оказалось, ещё осенью 2019 года был составлен договор купли-продажи. Но пока деньги не перевели, я просила, чтобы нас хотя бы разделили, и нашу часть мы бы выкупили», - рассказала председатель Центра помощи животным в Бендерах Ирина Плагова.

Три года назад бендерскому приюту предлагали переехать в микрорайон Северный. Так как они существуют только на средства пожертвований и помощи волонтёров, работать в этой части Бендер будет невозможно. По мнению Ирины Плаговой, никто не будет ехать так далеко, чтобы привезти еду для животных и ухаживать за ними, пишет novostipmr.com.

Новых мест для создания приюта, как отметила председатель Центра помощи животным в Бендерах, нет. Все территории приватизированы, либо находятся рядом с жилым сектором, либо в труднодоступном для людей месте.

«Нам не идут навстречу. Выселив этих животных, они могут угрожать людям или просто не выживут на улице самостоятельно. И даже если сейчас суд примет решение о том, чтобы нас выселить, нам просто идти некуда», - рассказала Ирина Плагова.

В условиях пандемии ситуация с животными усложнилась. Люди месяцами болеют, лежат в больницах. Следить и ухаживать за домашним питомцем некому. Принять на время в приют их тоже не могут. Здесь проживают около 400 кошек и собак, Центр помощи животным в Бендерах переполнен, к тому же находится на грани выселения.

Причина, по которой в бендерский приют попадают домашние животные, связанна с тем, что люди, которые уезжают из республики и не могут забрать кошек и собак с собой, бросают их на улице. Некоторые животные погибают: кто-то попадает под колёса машины или замерзает в холода.

После того как собака по кличке Филя попала в аварию, в приюте за собственные средства ему провели операцию и вылечили. Скоро он отправится к новым хозяевам.

«Филя стал жертвой жизненных ситуаций людей. Хозяева уехали, взять с собой не могли. Собака попала в аварию. Мы сами его забрали, лечили. И сейчас уже нашли человека, который сможет его взять», - рассказала Ирина Плагова.

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

Существует Центр помощи животным в Бендерах за счёт простых неравнодушных людей, которые помогают не только деньгами, но и необходимыми материалами, кормом и т. д. Также в приюте работают волонтёры. Эльмира пришла совсем недавно. Работает здесь с утра до вечера.

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Я очень люблю животных. Работать здесь тяжеловато, не всегда удаётся уделить внимание каждому животному. Но по возможности глажу, разговариваю с ними, ношу на руках», - рассказала волонтёр Эльмира Васильева.

Как говорят в Центре помощи животным в Бендерах, один приют не сможет решить проблемы бездомных животных. Необходимо проводить регистрацию питомцев. В случае если животное найдут на улице, можно будет определить его хозяев. Также нужна стерилизация всех неплеменных животных.

Пенсионерка Татьяна Ягодкина, волонтёр, каждую неделю помогает организовывать благотворительные акции. Щенкам и котятам, которые попали в приют, ищут семьи, готовые их принять.

«Общество должно относиться к животным ответственно. Бездомных животных не бывает. Любое животное на улице в любом случае бывшее домашнее», - отметила Татьяна Ягодкина.

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения


«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения

«Идти им некуда». Бендерский приют для животных на грани выселения
novostipmr.com

  • Сегодня, 08:12
  • DTV
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