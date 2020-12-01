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В Одессе поджигают автомобили
Категория:
Новости дня
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Новости Украины
Около 05:00 на спецлинию «101» поступила информация о том, что на улице Маршала Говорова горят припаркованные возле дома автомобили.
Как сообщают источники, прибывшие на место происшествия спасатели оперативно устранили возгорание, передает
kriminal.net.ua
Было установлено, что первым загорелся автомобиль Lexus, а с него пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили SsangYong и Lexus.
Предварительная причина возникновения возгорания – умышленный поджог.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 194 часть 2 (Умышленное уничтожение или порча имущества) УК Украины.
На месте работали спасатели ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
kriminal.net.ua
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