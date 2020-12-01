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Техперсоналу, работающему с дезинфицирующими средствами, предлагают выплачивать надбавки

Техперсоналу, работающему с дезинфицирующими средствами, предлагают выплачивать надбавки

Технический персонал, который работает с моющими и дезинфицирующими средствами, будет получать надбавки к зарплате. В условиях пандемии нужно обеспечивать санитарное состояние помещений, отмечают депутаты Комитета Верховного Совета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства.

Ранее Верховный Совет снял ограничение на доплаты работникам медицинских учреждений республики, в список которых вошли и технические работники. Теперь повышенную зарплату будут получать сотрудники и других сфер. Изменения вносятся в закон о мерах поддержки в период ЧП и карантина, пишет novostipmr.com.

«В системе социальной защиты, учреждений образования, в системе учреждений, оказывающих помощь детям-инвалидам, где усиленный санитарно-эпидемиологический режим, ряд сотрудников технического персонала усиленно работает с дезсредствами, и им необходимо доплачивать за это. Но закон ограничивает надбавки, доплаты в 140 РУ МЗП. Поэтому мы в законе принимаем решение, что данная доплата будет отдельно от тех ограничений, для того чтобы при повышении до МРОТа эта доплата была отдельно выплачена данным работникам», – пояснил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Действие этой нормы предлагается распространить с 1 сентября 2020 года. Соответственно, работникам произведут перерасчет. Размер доплаты будет зависеть от интенсивности работы. Порядок выплат предусмотрит Правительство.

Новую норму пропишут в антикризисном законе. Профильный комитет рекомендует законопроект к принятию в двух чтениях на ближайшем пленарном заседании.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:19
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