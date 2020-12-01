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Жизнь по минимуму

Жизнь по минимуму

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился для пенсионера – на 0,55%, в среднем на ребенка – на 0,51%, для трудоспособного населения – на 0,49%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума в ноябре увеличился на 0,53%, пишет newspmr.com.

Ноябрьский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 100,04%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за ноябрь 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 639 руб. (1 631 руб. – в октябре 2020 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 696 руб. (1 688 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 578 руб. (1 570 руб.),

- для пенсионеров – 1 288 руб. (1 281 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 580 руб. (1 572 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 409 руб. (1 402 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 719 руб. (1 711 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 525 руб. (1 517 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в ноябре 2020 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами – в основном за счет сезонного увеличения цен на продукты питания.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов продуктов питания (49,1% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,2%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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