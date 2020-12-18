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Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии «Би-Би-Си»

Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии «Би-Би-Си»

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года, сообщает официальный сайт «Би-Би-Си».

В голосовании за звание спортивной звезды года российский боец обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренара и ирландского боксера Кэти Тейлора, передает gazeta.ru

Напомним, что 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры.

gazeta.ru
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
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