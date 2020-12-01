Пресс-служба желто-черных сообщила о назначении нового главного тренера. Приднестровский «Шериф» возглавит украинский наставник Юрий Вернидуб.
54-летний специалист известен игрой в украинском чемпионате, а также своим участием в немецком (ФК «Камницер») и российском (ФК «Зенит») розыгрышах.
С 2001 года начал тренерскую деятельность. В запорожском «Металлурге» работал 8 лет. Затем тренировал луганскую «Зарю». Этот клуб впервые в истории вывел в финал национального кубка страны и завоевал бронзу чемпионата Украины. Под руководством Юрия Вернидуба «Заря» 5 сезонов подряд играла в еврокубках, дважды – в групповом этапе Лиги Европы. В Украине дважды признавался тренером года. В этом сезоне был наставником белорусского клуба «Шахтер» Солигорска, пишет novostipmr.com.
Юрий Вернидуб возьмется за тираспольскую команду в январе после возвращения из отпуска - сообщается на официальном сайте ФК «Шериф». novostipmr.com