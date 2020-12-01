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Футбольный клуб «Шериф» возглавил Юрий Вернидуб

Футбольный клуб «Шериф» возглавил Юрий Вернидуб

Пресс-служба желто-черных сообщила о назначении нового главного тренера. Приднестровский «Шериф» возглавит украинский наставник Юрий Вернидуб.

54-летний специалист известен игрой в украинском чемпионате, а также своим участием в немецком (ФК «Камницер») и российском (ФК «Зенит») розыгрышах.

С 2001 года начал тренерскую деятельность. В запорожском «Металлурге» работал 8 лет. Затем тренировал луганскую «Зарю». Этот клуб впервые в истории вывел в финал национального кубка страны и завоевал бронзу чемпионата Украины. Под руководством Юрия Вернидуба «Заря» 5 сезонов подряд играла в еврокубках, дважды – в групповом этапе Лиги Европы. В Украине дважды признавался тренером года. В этом сезоне был наставником белорусского клуба «Шахтер» Солигорска, пишет novostipmr.com.

Юрий Вернидуб возьмется за тираспольскую команду в январе после возвращения из отпуска - сообщается на официальном сайте ФК «Шериф».
novostipmr.com
  • Вчера, 21:22
  • DTV
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