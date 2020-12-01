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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 11 по 17 декабря на территории республики зарегистрировано 130 заявлений и сообщений о преступлениях. По 109 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период были зарегистрированы один грабёж (раскрыт) и 21 кража (11 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано 12 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника и один неплательщик алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1864 нарушения правил дорожного движения. Отстранён от управления 31 водитель. За рулём транспорта они находились в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено 13 таких водителей, г. Тирасполь, Григориопольского и Рыбницкого районов – по пять, Каменского района – три.

С 11 по 17 декабря на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибло два человека: 70-летняя жительница Слободзеи и 78-летняя сельчанка из Окницы Рыбницкого района. Пенсионерку пожарные вывели из задымлённого дома, спустя сутки она скончалась в больнице. Два пожара зарегистрировано на территории обслуживания Рыбницкого района (в г. Рыбница и с. Жура), один – в Григориопольском районе (с. Красная Горка). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:24
  • DTV
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