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Население Украины сократилось на 232 тысячи

Население Украины сократилось на 232 тысячи

За 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тысяч человек, а умерло – свыше 485 тысяч.

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тысяч человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек (0,55%). Такие данные в пятницу, 18 декабря, обнародовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный, сообщает korrespondent.net.

По данным Госстата, за 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тыс), умерло – 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс детей в возрасте до 1 года (за тот же период прошлого года – 486,8 тыс и 1,9 тыс соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс человек (за первые 10 месяцев 2019 года – 12 тыс).

Ранее в Кабмине заявили, что перепись населения в Украине состоится в 2023 году. На это планируют потратить 7,26 млрд гривен.

Также сообщалось, что в Украине мужчин проживает почти на три миллиона меньше, чем женщин.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:29
  • DTV
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