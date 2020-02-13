Внеочередная сессия городского Совета народных депутатов рассмотрела ряд бюджетных вопросов. В связи с изменениями, внесёнными в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2020 года № 219-ЗИ-VI «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год», и окончанием финансового года, государственная администрация обратилась в городской Совет народных депутатов с ходатайством о проведении внеочередной сессии Бендерского городского Совета народных депутатов 18 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба городского Совета народных депутатов города.
Депутатский корпус оперативно рассмотрел бюджетные вопросы, связанные с перераспределением бюджетных средств. В конце финансового года корректировки коснулись сметы расходов Резервного фонда города Бендеры на 2020 год, Программы расходования денежных средств Фонда экономического развития города Бендеры на 2020 год, Фонда социального развития города Бендеры, Программы расходования средств целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Гыска и села Протягайловка на 2020 год, Программы модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях города. Кроме этого, депутатский корпус проголосовал за оформление целевого кредита для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
Как сообщалось ранее на сайте Совета народных депутатов города Бендеры, в связи с изменениями, внесёнными в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2020 года № 219-ЗИ-VI «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год», и окончанием финансового года, государственная администрация ранее обратилась в городской Совет народных депутатов с ходатайством о проведении внеочередной сессии Бендерского городского Совета народных депутатов 18 декабря 2020 года.
Государственная администрация предлагала включить в повестку дня внеочередной сессии следующие вопросы:
1) О перераспределении средств по бюджету г. Бендеры на 2020 год;
2) О внесении изменений в Решение № 4 от 13.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва «О бюджете города Бендеры на 2020 год»;
3) О внесении изменения в Решение № 5 от 13.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва «О смете расходов Резервного фонда города Бендеры на 2020 год»;
4) О внесении изменений в Решение № 18 от 07.04.2020 г. 52 сессии 25 созыва «О Программе расходования денежных средств Фонда экономического развития города Бендеры на 2020 год»;
5) О внесении изменения в Решение № 8 от 31.03.2016 г. 4 сессии 25 созыва «Об утверждении Положения «О Фонде социального развития города Бендеры»;
6) О внесении изменений в Решение № 17 от 07.04.2020 г. 52 сессии 25 созыва «О Программе расходования денежных средств Фонда социального развития города Бендеры на 2020 год»;
7) О внесении изменения в Решение № 6 от 30.07.2020 г. 55 сессии 25 созыва «О Программе расходования средств целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Гыска на 2020 год»;
8) О внесении изменения в Решение № 30 от 30.06.2020 г. 54 сессии 25 созыва «О Программе расходования средств целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры с. Протягайловка на 2020 год»;
9) О выражении согласия на оформление целевого кредита;
10) О внесении изменения в Решение № 10 от 13.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва «О Программе капитальных вложений на 2020 год»
11) О внесении изменения в решение № 11 от 03.06.2020 г. 53 сессии 25 созыва «О Программе модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях города Бендеры на 2020 год». bendery.org