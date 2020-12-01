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Европа – первый регион в мире, где от Covid-19 умерло более 500000 человек

Европа – первый регион в мире, где от Covid-19 умерло более 500000 человек

Европа стала первым регионом в мире, где уровень смертности от нового коронавируса превышает полмиллиона. Об этом сообщило в четверг агентство AFP, которое основало собственный расчет на официальных данных органов здравоохранения отдельных стран.

Данные агентства AFP, действительные по состоянию на четверг, 16:00 по центральноевропейскому времени, показывают, что в 52 европейских странах и территориях на данный момент зарегистрировано не менее 500 069 смертей из-за COVID-19. На втором месте по уровню смертности находятся страны Латинской Америки и Карибского бассейна (477 404 человека), за которыми следуют США и Канада (321 287 человек), Азия (208 149 человек), Ближний Восток (85 895 человек) и Африка (57 423 человека), пишет novostej.net.

За последнюю неделю почти 37000 человек в Европе скончались от коронавируса SARS-CoV-2, что является самым высоким увеличением смертности за семь дней с начала пандемии. Во вторник в европейских странах было зарегистрировано в общей сложности около 6800 смертей, связанных с коронавирусом, – рекордное число, зарегистрированное за один день.

На пять европейских стран приходится более половины всех смертей от COVID-19 на Старом континенте. Это Италия (66 537), Великобритания (65 520), Франция (59 361), Россия (49 151) и Испания (48 596).

Бельгия является европейской страной с наибольшим количеством смертей на душу населения, где на 100 000 жителей приходится 158 смертей. Далее следуют Италия (110), Босния и Герцеговина (107), Словения и Северная Македония (105).

Всего на данный момент в мире от нового коронавируса скончались не менее 1,65 миллиона человек, и коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 74 миллионов человек.
novostej.net
  • Сегодня, 08:47
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