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Педагогам упростят работу, не связанную напрямую с учебным процессом

Педагогам упростят работу, не связанную напрямую с учебным процессом

По поручению Премьер-министра педагогам упростят составление отчетов. Предложения в данном направлении подготовили представители Правительства, отвечающие за вопросы образовательной сферы, отраслевого министерства, столичного УНО, Государственной службы статистики, Центра информационных технологий. Рабочая группа разрабатывала их с сентября.

Ряд изменений претерпит государственная и ведомственная отчетность. Из трех десятков видов сведений пять сокращены, а 16 скорректированы по срокам и содержанию. Более того, с нового года ключевые отчеты (половину от общего числа) педагоги смогут заполнять в электронном виде. Цифровые шаблоны документов уже готовы, передает пресс-служба Правительства.

Также учителям теперь не придется делать ежегодный обход для учета несовершеннолетних детей, подлежащих обязательному обучению. Для этого устанавливается прямое взаимодействие с министерством внутренних дел. В частности, речь идет об обмене данными по юным приднестровцам с помощью межведомственного электронного документооборота.

Наконец, в стадии подготовки к реализации находится пилотный проект по переходу на электронный журнал успеваемости учеников. Нововведение планируют протестировать 25 образовательных учреждений. В настоящее время проходят обучающие семинары по использованию сервиса «Элжур» и подготавливают методические рекомендации, которые утвердят приказом минпроса.

Как не раз отмечал Александр Мартынов, учителей нужно максимально абстрагировать от дел, не связанных напрямую с учебным процессом. Сейчас, когда система образования вынужденно перешла на новую модель, этот тезис подтверждается еще больше.

Педагогические работники с самого начала коронавирусной пандемии испытывают серьезную моральную и физическую нагрузку. Им пришлось в довольно сжатые сроки подстроиться под изменившуюся реальность, освоить современные способы коммуникации, сделать все для того, чтобы продолжить качественно и доступно транслировать знания по своему предмету.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 15:24
  • DTV
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