К середине 2021 г. в районах Кантемир, Криулень, Хынчешть, Леово и Унгень появятся 10 накопительных бассейнов для хранения дождевой воды.
Они будут построены при финансовой поддержке Австрийского сотрудничества в области развития (ADC) в рамках проекта "Снижение климатических рисков и стихийных бедствий", реализуемого UNDP, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Как сообщили в UNDP-Moldova, два бассейна в селе Мэгуреле Унгенского района с объемом воды 25 и 33 тыс. кубометров уже строятся. Их владельцы были выбраны в результате открытого тендера и получили техническую помощь и гранты до $30 тыс. на реализацию проекта.
"Мы рады помочь повысить жизнеспособность сельских сообществ, которые вынуждены бороться с последствиями изменения климата. Строительство бассейнов для сбора и хранения дождевой воды демонстрирует, что эффективные и устойчивые меры по адаптации к изменению климата могут быть реализованы", - глава Координационного бюро ADC в Кишиневе Гюнтер Зиммер (Gunther Zimmer).
По его словам, по меньшей мере, 10 фермеров с помощью бассейнов получат доступ к воде для орошения.
Молдова в последние годы страдает от изменения климата и роста стихийных бедствий, в частности, засухи. По оценкам специалистов, доступность поверхностных вод в стране уже снизилось на 16-20%, что негативно сказывается на производстве продуктов питания и, как следствие, на здоровье и уровня жизни людей.
С 2013 г., основываясь на национальной стратегии адаптации к изменению климата, Австрия поддерживает проекты в Молдове, которые помогают реализовать приоритетные меры в этом направлении. В результате сектора, в наибольшей степени затронутые изменением климата, такие как сельское хозяйство, лесное хозяйство, водные ресурсы и управление энергетикой, разработали конкретные планы адаптации или включили меры адаптации в существующие планы.