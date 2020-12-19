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Некоторые тропические леса в Бразилии начали выделять, а не поглощать углекислый газ

Некоторые тропические леса в Бразилии начали выделять, а не поглощать углекислый газ

Некоторые тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные научным журналом Science Advances, сообщает meduza.io

Участники исследования проанализировали динамику поглощения и выделения углекислого газа на 32 участках тропического леса за пределами Амазонии, на юго-востоке Бразилии, в 1987-2020 годах.

Ученые заметили сокращение объема поглощаемого CO2 на 2,6% в год и увеличение объема выделяемого на 3,4% в год. «Наиболее серьезное снижение объема поглощаемого углерода испытывают самые сухие и жаркие [лесные] районы, которые уже превратились из поглотителей углерода в его источники», — говорится в исследовании.

По данным ученых, объем выделения углекислого газа превысил объем поглощения в 2013 году. Причинами названы вырубка лесов, уменьшение количества осадков, волны жары и засухи.

Амазонские тропические леса содержат 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Кроме них, на территории Бразилии и других стран Латинской Америки есть много других лесов, состояние которых почти не изучено.

В 2019 году в Бразилии происходили сильные лесные пожары. Их число стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся в стране с 2013 года. За 2019-й год в Бразилии сгорело более 6,5 миллиона гектаров амазонских лесов.

meduza.io
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