Премьер-министр Александр Мартынов подписал постановление Правительства о переносе выходного дня.
Так, 31 декабря 2020 года объявлено нерабочим днём. Однако его необходимо будет отработать 13 марта 2021 года, пишет novostipmr.com.
Ранее Президент ПМР Вадим Красносельский объявил, что последний день 2020 года для всех приднестровцев будет выходным, а 30 декабря – коротким.
Для работников бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих и работников внебюджетных фондов по указу Президента ПМР Вадима Красносельского 30 декабря 2020 года будет сокращённым рабочим днём.
Согласно документу устанавливается продолжительность сокращённого дня до 12:00 и оплата труда как за полный рабочий день.
Руководителям иных организаций также рекомендовано установить 30 декабря 2020 года сокращённым рабочим днём.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.
Ранее премьер-министр Александр Мартынов подписал постановление Правительства о переносе выходного дня с субботы 13 марта 2021 года на четверг 31 декабря 2020 года. novostipmr.com