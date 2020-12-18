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Молдова упростит въезд в страну для россиян

Молдова упростит въезд в страну для россиян

Молдова решила исключить Россию из списка «красной зоны», упростив въезд россиян в страну, говорится в заявлении Минздрава.

Отмечается, что основанием для включения той или иной страны в список «красной зоны» является уровень заболеваемости, который превышает 375 человек на 100 тыс. населения. Попадание страны в этот список означает, что граждане при въезде в Молдову будут заполнять эпидемический паспорт и отправятся на изоляцию на 14 дней, передает gazeta.ru

С 21 декабря россияне больше не будут уходить на обязательную двухнедельную изоляцию при посещении страны.

Известно, что в «красном списке» Молдовы в настоящее время числятся 37 стран, неделей ранее в нем было 63 государства.

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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