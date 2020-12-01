Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя проект закона "Об изменении Налогового кодекса".
Согласно законопроекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.
"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - пояснил Юрий Селиверстов.
По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска.
Министр напомнил, что определенное количество лет назад такой сбор уже существовал.
Речь идет о том, что областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин. Такое право дано местным властям на два года — с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.
Платить сбор нужно будет, если максимальная масса транспортного средства не превышает 5 т. и в нем имеется не более 8 мест для сидения, помимо водителя. По сути, это касается всех легковушек.
Сумма сбора не будет зависеть от того, сколько человек едет в автомобиле.
Кто платит, а кто — нет?
Платить сбор будет водитель автомобиля до пересечения границы или в пункте пропуска. Норма распространяется как на машины физических лиц, так и на автомобили, принадлежащие ИП и организациям.
Не нужно будет платить сбор с транспортных средств глав государств, правительств, дипмиссий, а также тем, кто едет на похороны, лечение (при наличии подтверждающих документов). Освобождаются от уплаты сбора инвалиды 1-й и 2-й групп, участники ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий (при наличии документов).
Если областной Совет депутатов не принял решение о размере ставки сбора, то сбор считается равным нулю.
А если поедешь в Россию?
Поскольку в документе сказано, что платить сбор нужно за пересечение границы в пунктах пропуска, то коснется он только тех, кто едет в Европу или в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.
Цена вопроса
Если исходить из того, что базовая величина в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не более 87 рублей.
Не стоит забывать, что, кроме этого, при выезде за границу водитель должен оформить и так называемую зеленую карту. Ее стоимость на минимальный срок 15 дней при выезде в страны ЕС составляет 30 евро (чуть больше 90 рублей).