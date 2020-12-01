В пятницу, 18 декабря, в США предъявили обвинение сотруднику американской компании Zoom Video Communications, его обвиняют в травле и передаче личных данных.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США, передает segodnya.ua
Сообщается, что 39-летний гражданин Китая Синьцзян Цзинь с 2016 года является сотрудником "американской технологической компании".
Оказалось, что мае и июне мужчина попытался сорвать серию видеоконференций в сервисе Zoom, посвященных событиям на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Делал он это по указанию Коммунистической партии Китая.
В американском Минюсте сообщили, что Цзинь прерывал конференции, а также передавал личные данные американских пользователей, участвовавших в этих конференциях.