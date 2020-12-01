С понедельника, 21 декабря, по всему Приднестровью откроются ёлочные базары. Продавать хвойные деревья можно только при соблюдении установленных правил. Следить за этим будут правоохранители.
«Когда откроются ёлочные базары, мы ежедневно будем проводить рейдовые мероприятия по проверке наличия разрешения на торговлю хвойными насаждениями, а также о выдаче талонов гражданам, приобретающим зелёные насаждения», - рассказала инспектор Карантинно-экологического отделения Управления внутренних дел г. Бендеры Наталья Галатонова.
На период праздников маршруты патрулирования нарядов милиции будут максимально приближены к местам произрастания хвойных деревьев, передает novostipmr.com.
Также в этом году для защиты зелёных насаждений от браконьеров решено использовать известковый раствор. Руководители городских и районных предприятий и учреждений организуют обработку таким средством сосен и елей. Хвое это не вредит, отмечают в пресс-центре МВД.
«Маленькие ёлки обрабатываются полностью, большие – только нижние ветки. Это делается с целью их более надёжного сохранения. Если граждане по городу проходят с произвесткованным хвойным насаждением, сразу понятно, что это насаждение было незаконно порублено», - пояснила Наталья Галатонова.
Напомним, что за незаконную порубку или повреждение хвойных насаждений предусмотрены штрафы: для граждан – от 920 до 1840 рублей; для должностных лиц – от 1840 до 2760 рублей; для юридических лиц – от 11 040 до 18 400 рублей. За повреждение и незаконный сруб хвойных насаждений в значительном размере грозит уголовная ответственность.