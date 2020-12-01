Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.
О новом варианте коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре. Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.
Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.
Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнают об этом штамме.
Ситуация в Великобритании
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.
В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.
Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений. В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.
Реакция в мире
Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией. Эта мера будет действовать как минимум до 1 января.
Руководство Франции решило приостановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании.
Израильская правительственная комиссия по коронавирусу под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 31 декабря. Однако на территории ФРГ, по словам властей, нового штамма пока не выявлено.
Италия ввела запрет на въезд из Великобритании. Авиасообщение со всеми британскими аэропортами прекращается до 6 января.
Правительство Литвы тоже задумалось о приостановке авиасообщения с британской стороной. Альтернативой приостановки полетов может стать тестирование в аэропортах всех прибывших на коронавирус.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что ответственные министерства страны готовят документы для приостановки пассажирских перевозок с Великобританией.
Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании.
Приостанавливаются полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января.
Чехия ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании. Пассажирское авиасообщение между странами пока действует.
Правительство Испании призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Великобритании новой мутации коронавируса.
Решений по закрытию авиасообщения между Россией и Великобританией пока нет. В "Аэрофлоте" заявили, что не обладают информацией о приостановке авиасообщения с Великобританией
Минздрав США пока не видит причин для тревоги из-за нового штамма вируса. По словам американского иммунолога Монсефа Слауи, власти США выясняют, есть ли в стране новый генетический вариант коронавируса, но считают, что вакцины, скорее всего, обеспечат защиту от него.
Минздрав Индии проведет срочное совещание в связи с новой мутацией коронавируса, передает NDTV.
Источник в Совете ЕС сообщил, что представители стран - членов Евросоюза проведут заседание в режиме онлайн в связи с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса. tass.ru