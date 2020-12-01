С 20 по 24 декабря состоится один из ведущих военно-патриотических кинофестивалей в стране – ХVII Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж». Впервые конкурсные кинопоказы фестиваля пройдут в онлайн-формате.
Кинофестиваль проходит в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», который организован при поддержке: Министерства культуры Московской области, Центра кинофестивалей и международных программ, Администрации Волоколамского городского округа, Союза кинематографистов России, Патриаршего совета по культуре, Союза городов воинской славы, Музея Победы.
Фестивальные показы пройдут бесплатно онлайн на сайте Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей Победы). Программа проекта и ссылки для просмотра будут размещены на сайтах: Музея Победы, Союза кинематографистов России, Администрации Волоколамского городского округа, Центра кинофестивалей и международных программ, Музейного комплекса памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященного контрнаступлению советских войск в битве под Москвой, Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим», Военно-технического музея.
В конкурсную кинопрограмму кинофестиваля включено свыше 30 фильмов из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Среди игровых фильмов: «Блокадный дневник» (Россия), «Сто первый» (Узбекистан), «Король Петр I» (Сербия-Греция), «Можешь ли ты убивать?» (Болгария), «Шыракшы/Киномеханик» (Казахстан) и др. Среди документальных картин: «Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата» (Россия), «Изнутри мы все одинаковые» (Израиль), «Я вернусь» (Казахстан), «Сергей Бондарчук. Триумф и зависть» (Россия) и др.
Во внеконкурсной программе «К 75-летию Победы» будут показаны лучшие короткометражные фильмы студентов ВГИКа.
Конкурсные фильмы фестиваля по традиции будут оцениваться членами жюри. Жюри игрового кино возглавляет Валерий Фомин – историк кино, доктор искусствоведения, член Союза кинематографистов России, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики и Международной ассоциации искусствоведов.
Члены жюри: Татьяна Бабурова – заслуженный учитель РФ, отличник народного образования, почетный краевед, почетный гражданин Волоколамского района.
Ольга Буракова – заслуженный работник культуры РФ, режиссер народного коллектива «Театр на Валу» МУ «Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа»;
Лидия Демидова – председатель координационного Совета профсоюзов Волоколамского городского округа;
Сергей Игнатов – член Конфедерации музыкантов Франции, член Попечительского совета Международного Арт-фестиваля «Роза ветров», актер народного коллектива «Театр на Валу» МУ «Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа»;
Анна Васильева – ведущая актриса народного коллектива «Театр на Валу» МУ «Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа.
Жюри документального кино возглавляет Алевтина Чинарова – киновед, доктор философских наук, профессор кафедры киноведения, Руководитель направления по реализации Федерального проекта «Творческие люди» во Всероссийском государственном институте кинематографии им.С.А.Герасимова, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России.
Члены жюри: Александр Ивушкин– поэт, публицист, переводчик, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» имени Александра Твардовского, почетный гражданин Волоколамского района;
Елена Самодурова – заведующая отделом МБУ Многофункциональный центр «Молодежное содружество», лауреат Областного театрального фестиваля «За лучшую женскую роль второго плана», актриса народного коллектива «Театр на Валу» МУ «Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа»;
Сергей Усов – заместитель директора МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища, капитан-лейтенант ВМФ России (в запасе), руководитель военно-патриотического клуба «Морская душа»;
Роман Волков – режиссер документального кино, член Союза кинематографистов РФ, почетный житель Волоколамского района.
В рамках кинофестиваля «Волоколамский рубеж» также пройдет представление книг, посвященных теме Великой Отечественной войны. Историк кино Валерий Фомин расскажет об изданной Союзом кинематографистов России и Музеем кино книге «Победа – навсегда! Как советские фронтовые кинооператоры снимали освобождение Европы. Документы и свидетельства», а педагог, профессор ВГИКа Валентина Орлова – о цикле книг на тему «Битва под Москвой (Дети войны)».
Мастер-классы по анимации в школах и гимназиях г. Волоколамск с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм проведет бесплатно оффлайн доцент ВГИКа Марина Курчевская.
О Международном кинофестивале военно-патриотических фильмов:
Кинофестиваль проводится с 2003 г. и ежегодно дает возможность зрителям вспомнить яркие значимые страницы истории нашей великой страны и задуматься о своем гражданском долге перед Отечеством. За 16 лет его посетили почти 100 000 зрителей и более 300 актеров, режиссеров,
операторов, продюсеров. Более 2000 фильмов из 90 стран мира посмотрели за эти годы волоколамцы. В разные годы членами жюри фестиваля были выдающиеся российские и зарубежные кинематографисты, а также жители Волоколамского района.
«Волоколамский рубеж» – ведущий кинофестиваль в стране, который поддерживает кинематографистов, создающих фильмы военно-патриотической тематики. Он получил большую поддержку в профессиональной среде и у зрителей, поэтому впервые в этом году принято решение включить его в культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», что придаст ему особый статус и масштаб.