Папа Римский Франциск высказался о потребительском отношении людей к Рождеству. Он считает, что христиане забыли истинный дух праздника.
Об этом Папа сказал в традиционной воскресной проповеди, передает segodnya.ua
"Подарки, покупки, беготня – потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви. В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает", – сказал Папа Римский.
Он приветствует карантинные ограничения, ведь они дают возможность встретить Рождество "более религиозно".
Отметим, что в Рождество Папа Римский будет выступать с традиционным обращением к верующим из базилики.