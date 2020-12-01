Dnestr.TV

 
0

Папа Римский осудил подарки и покупки к Рождеству

Папа Римский осудил подарки и покупки к Рождеству

Папа Римский Франциск высказался о потребительском отношении людей к Рождеству. Он считает, что христиане забыли истинный дух праздника.

Об этом Папа сказал в традиционной воскресной проповеди, передает segodnya.ua

"Подарки, покупки, беготня – потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви. В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает", – сказал Папа Римский.

Он приветствует карантинные ограничения, ведь они дают возможность встретить Рождество "более религиозно".

Отметим, что в Рождество Папа Римский будет выступать с традиционным обращением к верующим из базилики.

segodnya.ua
  • Вчера, 19:46
  • DTV
  • Просмотров: 34
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна