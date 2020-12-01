Электрогазосварщик, швея, станочник широкого профиля, тракторист – вот список самых актуальных специальностей для дуального обучения в Приднестровье. Тесное взаимодействие организаций профессионального образования и предприятий республики при подготовке кадров позволяет учебным учреждениям динамично развиваться и повышать качество образования, считают в Министерстве просвещения ПМР.
Как рассказала газете «Приднестровье» начальник управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова, в этом году работа по внедрению практико-ориентированного (дуального) обучения была продолжена несмотря на пандемию коронавируса.
В 2021 году ожидается первый выпуск обучающихся по основным практико-ориентированным программам в Бендерском торгово-технологическом техникуме по профессиям «сборщик обуви» (их ждут на «Флоаре»), «оператор швейного оборудования» («Вестра»). В Приднестровском колледже технологий и управления – по профессии «портной» («Одема»), в Рыбницком политехническом техникуме – по специальностям «металлургия черных металлов» и «обработка металла давлением» (ММЗ), пишет novostipmr.com.
Профподготовку на «Одеме» и в «Интерцентр Люксе» в связи с пандемией пока не осуществляют. Ранее её проводили на базе Приднестровского колледжа технологий и управления (ПКТУ) и Бендерского торгово-технологического техникума.
Для тяжёлой промышленности кадры готовят на базе Рыбницкого политехнического техникума и Молдавского металлургического завода. Для отрасли энергетики – на базе Днестровского техникума энергетики и компьютерных технологий и Молдавской ГРЭС.
Для машиностроительной отрасли специалистов готовят промышленно-строительный техникум и ЗАО «Электромаш». Для агропромышленного комплекса – Дубоссарский индустриальный техникум, а также Тираспольский аграрно-технический колледж им. М. В. Фрунзе и Тираспольский молочный комбинат с ООО «Фиальт-Агро» и рядом других агрофирм.
Объявлен набор в группу трактористов в Тираспольском аграрно-техническом колледже им. М. В. Фрунзе и Дубоссарском индустриальном техникуме.
По инициативе Торгово-промышленной палаты с 1 сентября нынешнего года в республике запущен пилотный проект по подготовке техников-мехатроников для сельского хозяйства и легкой промышленности. Подготовка кадров для машиностроения начнется в следующем учебном году.
Учебный центр «Электромаша» совместно с ПКТУ объявил о наборе учеников по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» novostipmr.com