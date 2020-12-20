Болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова рассказала, почему никакие санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
По словам Дюлгеровой, США очень важно контролировать энергетические рынки, чтобы расширять свое экономическое и политическое влияние. Однако, несмотря на все усилия, помешать окончательной реализации проектов "Северный поток-2" и "Балканский поток" Вашингтон не сможет, передает mk.ru.
"Россия достроит "Северный поток — 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу", — приводит издание "Труд" слова Дюлгеровой..
Она также отметила, что США стремятся усилить напряженность между Москвой и Софией, но Болгария нацелена на мирные и предсказуемые отношения с Россией. mk.ru