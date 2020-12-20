Dnestr.TV

 
0

В Болгарии назвали причины бессилия США перед "Северным потоком-2"

В Болгарии назвали причины бессилия США перед "Северным потоком-2"

Болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова рассказала, почему никакие санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам Дюлгеровой, США очень важно контролировать энергетические рынки, чтобы расширять свое экономическое и политическое влияние. Однако, несмотря на все усилия, помешать окончательной реализации проектов "Северный поток-2" и "Балканский поток" Вашингтон не сможет, передает mk.ru.

"Россия достроит "Северный поток — 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу", — приводит издание "Труд" слова Дюлгеровой..

Она также отметила, что США стремятся усилить напряженность между Москвой и Софией, но Болгария нацелена на мирные и предсказуемые отношения с Россией.
mk.ru
  • Вчера, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна