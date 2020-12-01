В России может измениться порядок выплат на детей от трех до семи лет. Сейчас при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются малыши, которые находятся под опекой. Минтруд планирует внести изменения, согласно которым их тоже будут принимать во внимание. Соответствующая инициатива сейчас проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. Эксперты и политики идею Минтруда поддержали, отметив, что она позволит претендовать на выплаты большему количеству семей. Однако размер этих пособий, по их мнению, следует увеличить, пишет iz.ru.
По букве закона
В первой половине 2020 года, согласно приказу Минтруда, прожиточный минимум составил около 12 тыс. рублей. В марте правительство ввело ежемесячные выплаты в размере 50% этой суммы для детей от трех до семи лет, если каждый член семьи не может позволить себе условную потребительскую корзину.
Однако пока воспользоваться этой мерой поддержки могут не все. На несправедливое положение вещей, при котором опекуны не получают пособия, изначально обратили внимание на заседании Совета Федерации. Парламентариев удивило, что поводом для отказа служит лишь тот факт, что приемные малыши считаются неродными и формально не входят в состав семьи, поэтому их не учитывают при расчете доходов.
— На мое выступление отреагировала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, дав поручение нашему комитету проработать данный вопрос. Я обратился в министерство с просьбой исправить эту ситуацию и недавно получил ответ, что проблему решат, — рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.
В письме замглавы Минтруда Ольги Баталиной сенатору говорится, что изменения коснутся п. 20 постановления правительства № 384 от 31 марта 2020 года. Именно эта часть документа гласит, что «в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении», то есть дети под опекой.
Минтруд уже действительно разработал изменения в правила предоставления выплат на детей, подтвердили в пресс-службе ведомства. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи может стать доступнее.
— По букве закона они (дети под опекой. — «Известия») считаются находящимися на полном государственном обеспечении и, соответственно, не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости. Для того чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия, — сообщили «Известиям» в Минтруде.
Пока проект постановления проходит межведомственное согласование. Всего на 2021 год из федерального бюджета запланировано выделить 276 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Минфин переадресовал все вопросы «Известий» о расходах на пособия в Минтруд.
Безвыходное положение
За время пандемии российские власти, как сообщил на пресс-конференции 17 декабря президент РФ, направили на прямую поддержку граждан почти 840 млрд рублей. Однако решения о новых мерах помощи принимались в спешке, поэтому некоторые документы приходится дорабатывать уже после применения, считают в Совфеде.
— Правительство за короткое время с начала пандемии ввело огромное количество мер поддержки, в том числе и семьям с детьми. Неудивительно, что в таком напряженном режиме работы какие-то моменты могли быть упущены, — сказала «Известиям» зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.
Запрос от приемных родителей на получение пособий на опекаемых детей действительно высок, сообщила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
— Когда ввели новую меру поддержки, ко мне поступало много вопросов о том, почему эта категория детей осталась обделенной. Думаю, новость об изменениях порадует многие семьи. Особенно эта мера поддержки будет актуальна при опеке на безвозмездной основе, — добавила она.
Любая материальная помощь от государства будет не лишней, уверена зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
— В отличие от усыновления опека носит временный характер, но требует не меньших материальных затрат и ответственности. В связи с этим инициатива Минтруда неоспоримо имеет место быть. Но главное, чтобы предложение выполнялось, без сбоев и задержек работала исполнительная система. Каждая семья должна своевременно и в положенном по закону размере получать выплаты, а не тратить свои нервы и время на решение этого вопроса, — заявила «Известиям» депутат.
Изменения, которые готовит Минтруд, можно оценить положительно, однако размер пособий следует увеличить, считает первый замглавы комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Власти и соцслужбы должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок остался под опекой родственников. Как минимум потому, что содержание несовершеннолетнего в детском доме обходится государству в несколько десятков тысяч рублей.
— Зачастую, например, пожилым родственникам отказывают в опеке, потому что они не могут обеспечивать ребенка на свою пенсию. В итоге его изымают из семьи. Однако было бы лучше увеличить сумму поддержки и оставить человека в привычных условиях. Направление ребенка в детский дом должно быть крайней мерой, — заявил он «Известиям».
О выплатах на детей шла речь и во время пресс-конференции президента. Глава государства сообщил о подготовленном совместно с правительством «скромном подарке». К Новому году всем семьям с детьми выплатят по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до семи лет включительно. На это Минфин уже выделил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей.
В последние годы наблюдается отрицательная динамика числа россиян, живущих за чертой бедности: в 2017 году их было 12,3%, сейчас — 13,5%, это порядка 20 млн человек. Власти планируют сократить этот показатель до 6,5% к 2030 году. По мнению экономистов, произойти это может только при ускорении экономического роста, инвестициях в человеческий капитал и стимулировании рождаемости. iz.ru