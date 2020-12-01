Зараженный итальянец и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт.
Первый случай инфицирования мутирующим коронавирусом выявили в столице Италии, Риме. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя Челио", - указано в сообщении.
По данным МОЗ, зараженный гражданин и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино. Носители инфекции и их близкие изолированы и придерживаются всех предусмотренных процедур, отметили в министерстве, передает korrespondent.net.
Напомним, новая разновидность COVID-19 зафиксирована в Британии, Нидерландах, Дании и Австралии. Также сообщалось о похожей мутации вируса в ЮАР.
В связи с этим ряд европейских государств запретили пассажирское воздушное сообщение с Британией. korrespondent.net