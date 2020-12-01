По данным East-Fruit, на прошлой неделе основные изменения на рынке картофеля и моркови произошли в России и Молдове. Оба этих продукта поднялись в цене по итогам отчетного периода.
В Молдове сокращение предложения продукции местного производства и постепенный переход на торговлю импортными картофелем и морковью привели к росту цен. В конце недели картофель здесь продавался уже по $0,17-0,26/кг (2,93-4,48 леев), а морковь – по $0,20-0,23/кг (3,45-3,96 леев), передает east-fruit.com
В России цены на картофель поднялись на фоне ограниченного предложения качественной продукции и некоторого оживления спроса перед новогодними праздниками. В результате, в конце недели картофель на российском рынке предлагался уже по $0,23-0,34/кг. Аналогичными причинами объяснялось и поднятие цен на морковь в России, которые достигли $0,18-0,27/кг.
Тем временем, в Беларуси цены на картофель остались стабильными, варьируясь в пределах $0,18-0,24/кг, а морковь все же немного поднялась в цене до $0,18-0,24/кг. В Грузии была схожая ситуация: картофель здесь по-прежнему предлагался по $0,15-0,26/кг, а в сегменте моркови увеличение было зафиксировано в минимальных ценовых пределах, и в конце недели эту продукцию на грузинском рынке продавали уже от $0,24/кг.
В Польше и Украине ситуация на обоих рынках осталась прежней. В первой цены на картофель и морковь все еще варьировались между $0,08-0,14/кг и $0,14-0,19/кг, соответственно, а в Украине, как и неделей ранее, картофель можно было приобрести по $0,23-0,31/кг, а морковь – по $0,09-0,14/кг.
Аналогично практически не изменился и рынок моркови в странах Центральной Азии. В Таджикистане морковь по-прежнему предлагали по $0,07-0,09/кг, а в Узбекистане цены на эту продукцию все еще устанавливались в пределах $0,13-0,17/кг. В то же время в сегменте картофеля здесь изменения все же были. Так, на узбекском рынке картофель немного просел в цене до $0,27-0,38/кг, а на таджикском подешевел до $0,25-0,27/кг.