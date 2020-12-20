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Когда в календаре праздников Молдовы появится День мореплавателя

Когда в календаре праздников Молдовы появится День мореплавателя

С 2006 года открыт и функционирует Джурджулештский порт, благодаря которому у нашей республики есть выход через Дунай в Черное море.

В Министерстве экономики и инфраструктуры объявили, что начата разработка постановления правительства о присоединении Молдовы к международным договорам и конвенциям в области морского судоходства.

Эти правовые документы среди прочего предусматривают, что во всех присоединившихся к ним странах 25 июня отмечается как День мореплавателя (Day of the Seafarer), передает sputnik.md.

"Проект разработан с целью приведения реалий Республики Молдова в соответствие с передовой мировой практикой и решениями Международной морской организации", — говорится в объявлении ведомства.

Документ также направлен на продвижение профессий морехода и судоводителя в качестве карьерного выбора для молодежи Республики Молдова, а также на поощрение профессионалов к дальнейшему развитию этого важного сектора экономики.

sputnik.md

  • Сегодня, 06:40
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