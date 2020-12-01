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Внимание! Розыск!

Внимание! Розыск!

Поздно вечером 20 декабря в с. Парканы было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Убитым оказался ранее судимый местный житель 43 лет.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскиваются два жителя Паркан:

- Дымов Иван Ильич 12 июня 1986 года рождения,
- Лысенко Сергей Михайлович 6 марта 1987 года рождения.

Важно! Будьте осторожны!

Подозреваемые могут быть вооружены.

Уважаемые граждане! Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить по номеру 102 в любом населённом пункте республики.

Телефон доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:44
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