На заседании Оперативного штаба повышенное внимание было уделено обеспечению учреждений сферы здравоохранения медикаментами, средствами индивидуальной защиты, расходными материалами. Речь шла о своевременности заключения договоров с фармацевтическими компаниями и иными организациями-поставщиками, а также их оперативном исполнении. Президент говорил о недопустимости работы по факту: необходимо стратегически подходить к вопросу, заблаговременно планировать закупки, контролировать снабжение, складские запасы формировать из как минимум двухмесячной потребности, рассчитанной на основе существующего уровня заболеваемости, то есть на обеспечение 30000 пациентов, подчеркнул Вадим Красносельский. Что касается значительного числа возникающих у главврачей, руководства Минздрава и ведомств экономического блока вопросов, связанных с заключением договоров и их финансированием: для их обсуждения Президент поручил провести заседание тематического круглого стола, сообщает пресс-служба главы государства.
Министр здравоохранения доложила в ходе штабной дискуссии об имеющихся запасах антикоронавирусных медпрепаратов и СИЗ. На данный момент по большинству позиций обеспеченность на лечение 5000 пациентов. Отдельно Кристина Албул остановилась на COVID-тестах. Их на складах приднестровского Минздрава нет. Недавно поступившие в республику 23000 единиц распределены между медучреждениями. К концу недели ожидается поставка 7000 экспресс-тестов на антиген. Доставку еще 70000 экспресс-тестов нового типа взяла на себя компания «Интеднестрком». Их прибытие в республику ожидается в течение текущего месяца. Учитывая растущий охват населения тестированием, следствием которого является высокий уровень выявляемости носителей вируса, Минздрав должен быть готов организовать лечение – как в госпиталях, так и на дому – всех инфицированных граждан, нацелил Вадим Красносельский. Глава государства подчеркнул, что в полной готовности к приему больных должны находиться филиалы инфекционных госпиталей. Санатории, профилактории, оздоровительные лагеря при необходимости вновь станут стационарами, полностью обеспечивающими пребывание и лечение носителей вируса. Единственное отличие от головных – отсутствие реанимационных отделений. В связи с растущим потоком пациентов, нуждающихся в госпитализации, разворачивается госпиталь на базе Григориопольской районной больницы. Рассчитанный на 100 коек, он позволит снизить нагрузку на РКБ (Тирасполь). В самом столичном госпитале (как и в большинстве COVID-стационаров республики) растет потребность в кислородных концентраторах и, соответственно, оборот баллонов. Тридцать концентраторов было не так давно доставлено в республику по линии ВОЗ. Еще порядка десяти единиц приобретает одна из приднестровских коммерческих структур. Но только Республиканской клинической больнице необходимо порядка полусотни дополнительных точек обеспечения кислородом. Учитывая жизненно важную ценность кислородотерапии, Президент поручил ускорить решение вопроса о закупке нужного числа концентраторов и сменных баллонов к ним. Силовому блоку поручено обеспечить госпитали сотрудниками, которые отвечали бы за погрузку и доставку в палаты объемных и тяжелых баллонов. Главврачи медучреждений севера республики – Рыбницы и Каменки – выразили благодарность ММЗ, администрация которого оказывает содействие в антикороноварусной борьбе, в том числе снизив для госпиталей в разы стоимость кислорода.
Докладывала о текущей деятельности и главный санитарный врач. По словам Натальи Берил, сотрудниками СЭС проведены проверки на 224 объектах. Оформлено 16 протоколов, сделано 26 предписаний. Она остановилась также на ситуации с распространением вируса в закрытых социальных учреждениях. В Тираспольском доме ребенка по-прежнему трое инфицированных детей (бессимптомники) и 11 сотрудников. В аналогичном учреждении Бендер – один заболевший ребенок. За последние дни выявлено еще 46 носителей вируса среди подопечных столичного психоневрологического интерната. 14 декабря там был развернут временный госпиталь. Всего в ходе нынешней вспышки выявлено 84 случая заболевания. 10 человек переведены в РКБ. Филиал инфекционного госпиталя развернут также на базе тираспольского Дома престарелых: инфицированы 13 подопечных и 11 работников. Президент напомнил, что закрытые учреждения социальной направленности должны находиться под особым санитарно-эпидемиологическим контролем.
Речь шла и об обеспечении безопасности граждан, находящихся дома. Говорили, к примеру, о недопустимости в условиях активного распространения вируса посещения детей аниматорами. Наличие справки об отсутствии COVID-19 не является панацеей, подчеркнул Президент. Еще вчера абсолютно здоровый гражданин сегодня может оказаться источником инфекции. Кроме того, сами граждане, оказывающие услуги аниматоров, рискуют заразиться, переходя из дома в дом, ведь заказчики документов о прохождении лабораторного теста на коронавирус не предоставляют. В этой связи, по рекомендации СЭС, Оперштабом принято решение о временном запрете на оказание услуг аниматоров. Снова вернулись и к теме корпоративов. Безответственность, как и неуместная в условиях пандемии смекалка некоторых граждан не знает границ, отмечалось на заседании: в качестве благовидного и законного прикрытия для проведения коллективного празднования новогодних праздников используется предлог в виде дня рождения одного из сотрудников. В итоге принято решение запретить в новогодне-рождественский период и именинные торжества с участием гостей, не являющихся членами семьи и родственниками. Несмотря на ограничения, праздничная атмосфера в городах и районах республики должна быть создана, нацелил Президент. Вадим Красносельский напомнил, что Новый год – семейный праздник, и в пандемию особенно важно помнить об этом. president.gospmr.org