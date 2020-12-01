Еврокомиссия (ЕК) разрешила в понедельник использование на рынке Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech совместно с американской Pfizer. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия выдала условное разрешение на первую в ЕС вакцину от COVID-19, разработанную BioNTech и Pfizer", - отмечается в нем.
В документе подчеркивается, что разрешение ЕК "следует за положительной научной рекомендацией, основанной на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам, и одобрено государствами - членами". "Еврокомиссия, государства - члены и компания в настоящее время работают над поставкой первых доз 26 декабря, чтобы дни вакцинации в ЕС могли начаться уже 27-29 декабря, - поясняется в нем. - Поставки будут продолжаться в декабре и на постоянной еженедельной основе в течение следующих месяцев", передает ТАСС.
Распределение 200 млн доз вакцины планируется завершить к сентябрю 2021 года, отмечает ЕК. "Еврокомиссия и государства - члены работают над приобретением дополнительных 100 млн доз", - добавила ЕК. Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса концерна BioNTech - Pfizer. Как сообщила на видеобрифинге исполнительный директор агентства Эмер Кук, для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение, она рекомендована для использования для лиц старше 16 лет.
Как объявляла Еврокомиссия, страны ЕС начнут вакцинацию 27-29 декабря по мере получения необходимого числа доз вакцины. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило, что по контракту Еврокомиссии с BioNTech - Pfizer цена на поставку первых 300 тыс. доз вакцин для государств ЕС составит $15,5 за дозу. Еврокомиссия эти данные не комментирует, подчеркивая, что все параметры контрактов на поставки вакцин являются конфиденциальными.
Всего Еврокомиссия уже заключила шесть контрактов с различными западными производителями на предзаказ вакцин для ЕС. Если все шесть компаний смогут довести свои разработки до конца и вывести препараты на рынок, ЕС может получить до 2 млрд доз вакцины с неопределенными пока сроками поставок. tass.ru