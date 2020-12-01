Председатель Правительства созвал онлайн-совещание с участием своих заместителей и представителей государственных администраций. В повестке рабочей встречи – информация о состоянии общежитий в городах, поселках и селах.
«В Правительство часто поступают обращения граждан, проживающих в общежитиях. Жалуются на тяжелые бытовые условия. Прикладывают фото, и они подтверждают всю тяжесть ситуации», – констатировал в вводном слове Александр Мартынов.
Вице-премьер – министр экономического развития представил текущее положение дел по общежитиям. В данный момент на балансе муниципальных управляющих компаний состоит 88 домов. Более половины из них – 55 зданий – находится в Тирасполе. В основном на местах средств хватает только на то, чтобы поддерживать конструктивные элементы строений, то есть те, которые влияют на безопасность проживания. На более серьезные изменения, такие как создание удобств, собственных финансов недостает, заявил Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба Правительства.
Главы городов и районов подтвердили слова докладчика. Каждый из них огласил проблемные общежития (многим по несколько десятков лет), фронт работ, который требуется сделать, и приблизительные затраты. Кровли, места общего пользования (кухни, душевые), сети водо-, электро-, теплоснабжения, канализационные, двери, окна – ключевые позиции под восстановление.
Именно с них необходимо начинать преобразования, сошлись во мнении собеседники. На это будет нацелена пятилетняя программа по реконструкции общежитий республики. Ее составят минэкономразвития и госадминистрации. Такое поручение дал Александр Мартынов.
Проект планируется запустить в 2022 году. Источники финансирования будут обсуждаться. Среди вариантов – погашение денежной разницы между реальным тарифом на обслуживание, ремонт жилфонда и тем, что установлен для населения. Такой механизм 2,5 года успешно используется в отношении коммунальных услуг для поддержки энергопоставляющих предприятий, что позволяет им поэтапно менять старые коммуникации на новые.
Применима ли эта модель к жилищно-управляющим организациям и как ее адаптировать под них? Ответ на этот вопрос Премьер поручил выработать созданной рабочей группе во главе с Сергеем Оболоником.
Рассматривается и включение общежитий в состав Фонда капвложений. Звучали на совещании и другие инструменты.
Указав задачи и определив сроки их исполнения, Александр Мартынов напомнил, что на 2022-й уже собирается пласт серьезных проблем, влияющих на комфорт приднестровцев.
«Все необходимо проработать до 1 мая будущего года так, чтобы в 2022 год мы вошли с вами с решениями и по дорогам второстепенного значения, и по остановкам, и по транспортной обеспеченности, и по жилфонду, включая общежития», – резюмировал Председатель Правительства. gov-pmr.org