Dnestr.TV

 
0

В Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской

В Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело об экстремизме в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции.

Генеральная прокуратура с учётом данных, полученных в ходе расследования СК уголовного дела в отношении членов так называемого Координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знака М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевского С. А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства, передает news.ru

Уголовное дело о попытке захвата власти было открыто в Белоруссии 20 августа после создания Координационного совета оппозиции. По словам генерального прокурора республики Александра Конюка, действия организации наносят вред национальной безопасности страны, а её члены ставят своей целью «захват государственной власти».

Как сообщал NEWS.ru, Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-посла республики в Аргентине Владимира Астапенко, поддержавшего выступления оппозиции. Дело было возбуждено по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь за хищение.

Ранее сообщалось, что Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября. При этом он заявил, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

news.ru
  • Вчера, 21:48
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна