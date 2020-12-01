В следующем году частные образовательные учреждения будут освобождены от налога на доходы. Депутаты приняли соответствующие дополнения к закону «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР».
«Сегодня в обществе есть запрос на открытие частных учреждений школьного и дошкольного образования. Это связано с тем, что сегодня есть предприниматели, которые хотят предложить качественно новые продукты в этой сфере. И, конечно же, государство должно создать все необходимые условия для того, чтобы это направление, этот сегмент развивался», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Одна из мер государственной поддержки данной отрасли заключается в том, что со следующего года ставка по налогу на доходы учреждений школьного и дошкольного образования всех форм собственности будет нулевая. К слову, на сегодняшний день действует ставка 5,7%, сообщает правительственная пресс-служба.
«На наш взгляд, это действенный механизм поддержки. Все заинтересованные стороны смогут сформировать свой план работы и в течение этого года наладить процесс работы. И не были обременены дополнительными расходами, которые бы повлияли, в том числе, на себестоимость оказанных услуг либо на качество этих услуг. Уверен, что это практический шаг вперед, который может дать определенный толчок к развитию этого направления», – отметил Виктор Гузун.
К преимуществам частных организаций образования можно отнести небольшое количество детей, индивидуальный подход к каждому ребенку, инновационные альтернативные методы обучения и современную материальную базу. Кроме этого, частные учреждения образования могут формировать приемлемый для работающих родителей график. vspmr.org