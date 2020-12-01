Dnestr.TV

 
0

Стимул для развития частного образования

Стимул для развития частного образования

В следующем году частные образовательные учреждения будут освобождены от налога на доходы. Депутаты приняли соответствующие дополнения к закону «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР».

«Сегодня в обществе есть запрос на открытие частных учреждений школьного и дошкольного образования. Это связано с тем, что сегодня есть предприниматели, которые хотят предложить качественно новые продукты в этой сфере. И, конечно же, государство должно создать все необходимые условия для того, чтобы это направление, этот сегмент развивался», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Одна из мер государственной поддержки данной отрасли заключается в том, что со следующего года ставка по налогу на доходы учреждений школьного и дошкольного образования всех форм собственности будет нулевая. К слову, на сегодняшний день действует ставка 5,7%, сообщает правительственная пресс-служба.

«На наш взгляд, это действенный механизм поддержки. Все заинтересованные стороны смогут сформировать свой план работы и в течение этого года наладить процесс работы. И не были обременены дополнительными расходами, которые бы повлияли, в том числе, на себестоимость оказанных услуг либо на качество этих услуг. Уверен, что это практический шаг вперед, который может дать определенный толчок к развитию этого направления», – отметил Виктор Гузун.

К преимуществам частных организаций образования можно отнести небольшое количество детей, индивидуальный подход к каждому ребенку, инновационные альтернативные методы обучения и современную материальную базу. Кроме этого, частные учреждения образования могут формировать приемлемый для работающих родителей график.
vspmr.org
  • Вчера, 21:56
  • DTV
  • Просмотров: 25
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна