Астрономы, ведущие поиск внеземной жизни, уловили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Солнцу планетной системы. Она расположена у звезды Проксима Центавра, сообщает The Guardian.
Этот сигнал представляет собой узкий пучок радиоволн 980 МГц, его уловил телескоп Паркса в Австралии. Сигнал появился один раз и больше никогда не был зафиксирован. Его частота очень важна, потому что, как говорят эксперты, в этой полосе радиоволн обычно отсутствуют сигналы от кораблей и искусственных спутников, передает mir24.tv
Ученые периодически ловят странные радиосигналы. Но в подавляющем большинстве случаев они не имеют никакого отношения к внеземному разуму, а исходят от земных объектов или естественных источников в Солнечной системе.
Но этот сигнал, по словам ученых, пришел непосредственно из системы Проксимы Центавра, находящейся всего в 4,2 световых годах от Земли. Есть основания полагать, что он был послан с одной из планет. Вокруг Проксиы Центавры вращается одна скалистая планета на 17% больше Земли и один газовый гигант.
«Это самый захватывающий сигнал, который мы нашли в проекте Breakthrough Listen. Ни один другой сигнал не прошел через такое количество наших фильтров», – отметили участники группы по поиску внеземной жизни.
Впрочем, пока рано с уверенностью утверждать о контакте с другой цивилизацией. Никто не знает, как инопланетяне могут общаться, и никто не знает всех потенциальных естественных источников радиоволн во Вселенной. Поэтому, когда астрономы ловят необычный сигнал, у них возникает соблазн приписать его внеземному разуму. Но, вполне вероятно, его источником может быть газовое облако, комета или звезда.
Ранее ученые заявили, что жизнь на планетах вокруг Проксимы Центавры маловероятна. Звезда испускает мощное радиоизлучение, которое, в отсутствии атмосферы, должно стерилизовать поверхность соседних космических тел.